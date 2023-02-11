Большунов прервал сбор в Сочи из-за болезни. Он не уверен, что выступит в Малиновке

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов сообщил, что прервал тренировочный сбор в Сочи из-за болезни.
Сегодня, 11 февраля, Большунов принял участие во всероссийской массовой гонке «Лыжня России». Александр пробежал дистанцию 10 километров в Москве в категории PRO.
«Устал, на самом деле, планы поменялись. Сбор в Сочи пришлось прервать, потому что я заболел. Сюда прилетели, ещё и жена с Евой приболели. Хотели уже уезжать в Малиновку, но пришлось немного поменять планы и здесь провести интервальные работы.
Я ожидал увидеть здесь побольше лыжников, если честно. Пока не готов к соревнованиям в Малиновке. За эти 10 дней нужно сделать определённые тренировки. После уже будет видно. Болезнь немного выбивает из строя, самочувствие чуть хуже становится», – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
В центре «Малиновка» в Устьянском районе Архангельской области состоится турнир «Чемпионские высоты» по лыжным видам спорта. Соревнования пройдут с 23 февраля по 5 марта 2023 года.
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