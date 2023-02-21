Сноубордисты Цогг и Проммеггер завоевали золото ЧМ в параллельном слаломе

Швейцарская сноубордистка Юлия Цогг и представитель Австрии Андреас Проммеггер одержали победу в параллельном слаломе на чемпионате мира по сноуборду и фристайлу, который проходит в Бакуриани (Грузия).

В финале за золото Цогг обошла соотечественницу Ладину Йенни. Бронзу завоевала представительница Австрии Сабина Шёффманн, которая в малом финале оказалась быстрее немки Рамоны-Терезии Хофмайстер.

В соревнованиях мужчин Проммеггер в дуэли за золотую медаль опередил соотечественника Арвида Аунера. Третье место занял канадец Арно Годе, в бронзовом финале обошедший ещё одного австрийца — Фабиана Обмана.

Российские сноубордисты отстранены от участия в чемпионате мира из-за ситуации на Украине.