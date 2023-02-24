Трёхкратная олимпийская чемпионка Шарлотт Калла станет мамой

Трёхкратная олимпийская чемпионка шведская лыжница Шарлотт Калла, завершившая карьеру в 2022 году, сообщила о беременности.
«Летом 2023 года на свет появится новый лыжник.
Если все пойдёт хорошо, лето 2023 года будет означать самую большую перемену в моей жизни. Мы станем родителями! Мы счастливы, полны надежд и радости, хотя это всё ещё кажется нереальным! Шаг за шагом – к чему-то невероятно долгожданному, к мечте, которую я так хотела испытать!» — написала Калла на своей странице в социальной сети.
На этапах Кубка мира Шарлотт Калла имеет в своём активе 12 побед в индивидуальных гонках (семь – на отдельных этапах и пять – на этапах многодневок) и более 50 попаданий в тройку лучших. В сезоне-2007/2008 она стала победительницей престижной многодневки «Тур де Ски».
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