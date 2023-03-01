Якимушкин: за доминацией норвежцев на ЧМ не слишком интересно наблюдать даже спортсменам

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в марафоне российский лыжник Иван Якимушкин сравнил «Чемпионские высоты» и чемпионат мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).

«Чемпионские высоты» в этом году — это шаг вперёд по отношению к тому, что было бы, если бы основная группа, как обычно, была на этапах Кубка мира, а здесь были этапы Кубка России и просто всероссийские соревнования. Да, это не чемпионат мира, как бы мы ни хотели здесь его увидеть. Да, крутые спортсмены, да, высокая конкуренция, плотная борьба, но всегда хочется соревноваться с сильнейшими. Неважно, выигрывать или проигрывать, но ты понимаешь свою форму, свою позицию в мире.

По конкуренции здесь в некоторых гонках даже интереснее, чем на чемпионате мира. Там доминация норвежцев на таком уровне, и это не слишком интересно смотреть, даже если ты профессиональный спортсмен. Как это смотреть обычным зрителям — вообще не знаю», — передаёт слова Якимушкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.