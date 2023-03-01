Якимушкин — о разнице в 0,1 секунды с Мальцевым: такие моменты учат отрабатывать до финиша

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в марафоне российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал третье место в гонке свободным стилем на 15 км на «Чемпионских высотах» в Малиновке (Архангельская область). Занявший четвёртое место Артём Мальцев уступил Якимушкину 0,1 секунды.
«Когда разница в 0,1 секунды, мне кажется, это больше везение. Это невозможно ни предугадать, ни отработать. Но мы все работаем до финиша, делаем разножку, стараемся финишировать как можно быстрее. Потому что как раз такие моменты и учат нас, что надо отрабатывать до финишной черты.
Во время гонки было очень много разной информации, которую нужно было серьёзно фильтровать, так что я особо ни на что не рассчитывал. Нужно было просто бежать до самого финиша», — передаёт слова Якимушкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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