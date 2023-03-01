Сундбю прокомментировал четвёртое место Клебо в гонке свободным стилем на ЧМ-2023

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал четвёртое место норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо в гонке свободным стилем на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения). Победителем гонки стал Симен Хегстад Крюгер.

«Думаю, его больше всего раздражает это незначительное отставание от третьего места. Если бы Йоханнес выиграл медаль, то был бы счастлив. По крайней мере, должен был быть, потому что на этой дистанции у него не слишком выдающийся послужной список.

Отставание от Холунда в 0,9 секунды — достаточно обидное. Но финиш в исполнении Клебо был действительно хорош. Так что он может жалеть, что не включился на полную чуть раньше», — приводит слова Сундбю VG.