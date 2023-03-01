Видеообзор победы Симена Крюгера в разделке на чемпионате мира — 2023 в Планице

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер стал победителем гонки свободным стилем на 15 км на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами гонки.
Права на видео принадлежат FIS. Видео доступно на YouTube-канале FIS Cross Country.
Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. 15 км, свободный стиль. Мужчины.
1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 32.17,4.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 5,3 секунды.
3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +24,6.
4. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) +25,5.
Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.
- 1 марта 2023
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