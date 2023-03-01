Крюгер: ожидание Амундсена на финише разделки на ЧМ выдалось нервным

Норвежский лыжник Симен Хегстад ​​Крюгер прокомментировал победу в гонке свободным стилем на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения). В тройку вошли партнёры Крюгера по сборной Норвегии: Харальд Эстберг Амундсен и Ханс Кристер Холунд.

«Ожидание Харальда на финише выдалось нервным — и даже более захватывающим, чем моё собственное завершение гонки. На середине дистанции мне пришлось потрудиться. В конце гонки я боролся и терпел, чтобы сохранить за собой лидерство», — приводит слова Крюгера NRK.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. 15 км, свободный стиль. Мужчины.

1. Симен Хегстад ​​Крюгер (Норвегия) — 32.17,4.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 5,3 секунды.

3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +24,6.

4. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) +25,5.