Сможет ли Йоханнес Клебо выиграть хоть одну дистанционную гонку на ОИ или ЧМ в карьере?

Одной из главных целей на чемпионат мира – 2023 по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо называл завоевание золота в дистанционной гонке. До старта соревнований у Клебо было шесть золотых наград чемпионатов мира – по две в личном и командном спринтах, а также в эстафетах. Олимпийских побед в дистанционных гонках у Йоханнеса тоже нет.

В Планице Клебо в третий раз в карьере повторил успех в личном и командном спринте, но в обеих уже завершившихся дистанционных гонках Йоханнес остался без золота. В скиатлоне норвежец стал серебряным призёром, а в индивидуальной гонке с раздельным стартом и вовсе остался без медали, показав четвёртое время.

«Чемпионат» хочет поинтересоваться у читателей, сможет ли Клебо выиграть хоть одну дистанционную гонку на Олимпиаде или чемпионате мира в карьере?

До окончания чемпионата мира лыжникам осталось провести только одну гонку – классический масс-старт на 50 км.