Рано называть Клебо великим. В дистанционной гонке норвежец опять остался без медали ЧМ

Чемпионат мира – 2023 должен был дать ответ на один важный вопрос, касающийся лучшего норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, в отсутствие Александра Большунова не знающего себе равных на Кубке мира.

Вопрос простой: превратился ли Клебо из спринтера в мощного универсала? Если да, если в Словении он покажет себя не только на коротких, но и на длинных дистанциях, то его можно называть великим, как, например, Петтера Нортуга, который в свои лучшие годы был способен выиграть любую гонку.

Но после двух длинных гонок ответ однозначен – нет, не превратился.

Клебо не заслужил место в гонке

На главных турнирах Клебо может занести себе в актив всего три личные гонки длиннее спринта. Во-первых, скандальный марафон на чемпионате мира в Оберстдорфе, где была заруба с Большуновым на финишной прямой. Во-вторых, разделку классикой на Олимпиаде, где норвежец стал третьим после Нисканена и Большунова. В-третьих, скиатлон на ЧМ-2023, где Йоханнес вроде бы мог бороться даже за победу, но всё-таки отпустил Крюгера.

Маловато, чтобы считать Клебо мастером дистанционных гонок.

В коньковой разделке в Планице Йоханнес мог чуть-чуть изменить баланс успехов и неудач в свою пользу, но шансов на это было не так уж и много. Всё-таки «пятнашка» – это одно из слабых мест именитого норвежца. Стоит напомнить, что он даже отборочную гонку на чемпионат мира всем своим сильным соотечественникам проиграл. И у тренеров были все основания не ставить Клебо на гонку, так как место в составе он не заслужил.

Однако тренеры поставили. Понятное дело, по совокупности заслуг и из-за хорошей формы на текущий момент. Но, в общем-то, лучший из норвежцев выше головы прыгнуть не смог. Среди пятерых норвежцев он занял четвёртое место. И, разумеется, вновь остался без медали ЧМ в этой дисциплине.

Как Йоханнеса сдвинули с пьедестала

Темп в гонке задавали другие. Поначалу все ориентировались на шведа Порома и норвежца Холунда – действующего чемпиона мира в этой дисциплине, стартовавших в начале «красной» группы. Им удалось пройти всю дистанцию достаточно ровно. Разве что в конце оба слегка потеряли скорость.

Ну а затем накатывать начал Симен Хегстад Крюгер. Он шикарно атаковал в подъёмы и переписывал лучшее время на отсечках на себя. Причём запас был более чем серьёзным: к середине дистанции он выигрывал у Холунда и шведа более 20 секунд, а ближе к концу – порядка полуминуты. Крюгер завершил гонку на уверенном первом месте и принялся ждать конкурентов.

Их было двое. Во-первых, Клебо. Но Йоханнес, сверкнув на одной из стартовых отсечек первым результатом, довольно быстро отстал от Крюгера. О борьбе за первое место речи не было, Клебо тягался только с Холундом, однако и ему в итоге проиграл. Отставание на финише составило лишь 0,9 секунды. Восьмикратный чемпион мира был на третьей строчке, но очень недолго.

С пьедестала его сдвинул Харальд Амундсен – бронзовый призёр «пятнашки» на ЧМ двухлетней давности. Вот он-то и был единственным, кто заставил всерьёз понервничать Крюгера, правда, достать его так и не смог – уступил пять секунд.

В итоге у Крюгера осталось золото – второе на текущем ЧМ. Амундсен впервые в своей карьере добрался до серебра, а бронза – у Холунда. Клебо в итоге остался лишь на обидном четвёртом месте – на дистанции он всё ещё слабоват.

Впереди у Клебо лишь один шанс заявить о себе как о сильном универсале в ближайшие два года – марафон. Справится ли с ним норвежец?