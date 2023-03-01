Олимпийский чемпион Превц упал с трамплина на тренировке, его эвакуировали на носилках

Главная надежда сборной Словении по прыжкам на лыжах с трамплина на домашнем чемпионате мира в Планице, олимпийский чемпион Петер Превц упал во время тренировки на большом трамплине, сообщает Nettavisen.

По словам очевидцев, Превц странно летел, что привело к неудачному приземлению, после которого он скатился по склону. Словенец испытывал сильную боль и был эвакуирован в машину скорой помощи на носилках. При этом спортсмен был в сознании и даже помахал болельщикам рукой.

Превц стал народным героем Словении после победы в общем зачете Кубка мира в 2016 году и золота чемпионата мира по полётам на лыжах в том же году. В активе Петера четыре олимпийских медали, включая золото Пекина-2022 в составе смешанной команды. Превц – трёхкратный призёр чемпионатов мира.