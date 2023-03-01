Миллионер выручил лыжника на ЧМ. Финн попал на большой штраф, но отделался лёгким испугом

Забавная история произошла во время чемпионата мира по лыжным гонкам в Планице. Ассоциация лыжного спорта Финляндии выписала крупный штраф своему лыжнику Пертту Хювяринен, который дерзко нарушил спонсорские правила. Однако отплачивать штраф из своего кармана атлету не пришлось, потому что его выручил неравнодушный миллионер.

Проступок на € 3000

Всё началось с того, что после скиатлона Пертту Хювяринен пришёл на телеинтервью с пакетом еды от своего личного спонсора. И для того, чтобы этот пакет точно попал в кадр, лыжник поднял его рядом с головой. На этот дерзкий рекламный трюк обратили внимание в финской ассоциации лыжного спорта. Подобные действия нарушают условия контракта между лыжниками и организацией, поэтому сразу после гонки коммерческий директор ассоциации заявил, что Хювяринен за свою выходку будет оштрафован на € 3000.

Чуть позже менеджер лыжника и бывший профессиональный финский волейболист Олли-Пекка Оянсиву разместил шуточный пост в социальных сетях, в котором написал, что продаёт лыжную экипировку Хювяринена с чемпионата мира за € 3000, и прикрепил к нему новость о штрафе.

Но шутка внезапно заиграла новыми красками. Позже менеджер опубликовал новый пост о том, что комбинезон уже продан, и поблагодарил финского предпринимателя Туомо Риссанена, купившего его почти в тот же день.

«Чёрт, как он продал его?»

Казалось бы, конфликт исчерпан, и все остались довольны. Но нет.

Предприимчивость Хювяринена и его менеджера ассоциации совсем не понравилась. Как отметил коммерческий директор организации Яри-Пекка Юппи, Оянсиву продал собственность лыжной ассоциации:

«Чёрт, как он продал его, если это является собственностью лыжной ассоциации? Это примерно то же самое, если бы я сказал вам, что продал вашу машину», – приводит слова Юппи финское издание Iltalehti.

Впрочем, серьёзного конфликта в команде удалось избежать. Более того, и сам лыжник, и коммерческий директор финской ассоциации на произошедшее отреагировали с юмором. В соцсетях появилось забавное фото, на котором Яри-Пекка Юппи якобы сурово грозит пальцем лыжнику.

Яри-Пекка Юппи и Пертту Хювяринен Фото: из личного архива Пертту Хювяринена

«Стирать не нужно»

Миллионер Туомо Риссанен, который и купил комбинезон финского лыжника, также с юмором прокомментировал свою необычную покупку.

«Аутентичный запах костюма включён в стоимость покупки, поэтому его даже не нужно стирать», – приводит слова Риссанена Nettavisen.

Также предприниматель добавил, что сам надевать этот лыжный комбинезон не собирается: «Гоночная экипировка пойдёт в коллекцию спортивной одежды, хотя заявки на её прокат уже поступали».