Сундлинг, выигравшей два золота на ЧМ-2023, не нашлось места в сборной Швеции на эстафету

Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Быстрём объяснил выбор состава на женскую эстафету на чемпионате мира – 2023 в Планице.
За сборную Швеции побегут Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон и Майя Дальквист.
Второй и третий этапы были изначально закреплены за Андерссон и Карлссон. За право пробежать на первом или четвёртом этапе боролись Рибом, Дальквист и Линн Сван. Йонна Сундлинг, выигравшая личный и командный спринт в Планице, после 21-го места в коньковой «разделке» в эстафетный состав тренерами не рассматривалась.
«Майя в хорошей форме и хочет бежать. Принимать такие решения было непросто. В «разделке» именно Майя показала себя. Мы все хотели, чтобы Йонна участвовала в эстафете, но… У нас фантастически хорошая команда.
Это будет тяжёлая эстафета. Мы проиграли двух последних чемпионатах мира, поэтому не будем обещать, что обязательно добьемся успеха», — приводит слова Быстрёма Expressen.
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