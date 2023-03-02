Сундлинг, выигравшей два золота на ЧМ-2023, не нашлось места в сборной Швеции на эстафету

Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Быстрём объяснил выбор состава на женскую эстафету на чемпионате мира – 2023 в Планице.

За сборную Швеции побегут Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон и Майя Дальквист.

Второй и третий этапы были изначально закреплены за Андерссон и Карлссон. За право пробежать на первом или четвёртом этапе боролись Рибом, Дальквист и Линн Сван. Йонна Сундлинг, выигравшая личный и командный спринт в Планице, после 21-го места в коньковой «разделке» в эстафетный состав тренерами не рассматривалась.

«Майя в хорошей форме и хочет бежать. Принимать такие решения было непросто. В «разделке» именно Майя показала себя. Мы все хотели, чтобы Йонна участвовала в эстафете, но… У нас фантастически хорошая команда.

Это будет тяжёлая эстафета. Мы проиграли двух последних чемпионатах мира, поэтому не будем обещать, что обязательно добьемся успеха», — приводит слова Быстрёма Expressen.