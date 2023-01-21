Шведская лыжница затмила юбилейную победу Клебо. Рибом вышла на финал без номера

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо выиграл свою юбилейную гонку на Кубке мира. В коньковом спринте в итальянском Ливиньо ему пришлось потрудиться, чтобы отстоять первое место от посягательств француза Ришара Жуве. Но больше внимания привлекла к себе шведка Эмма Рибом, которая на женский финал вышла без нагрудного номера.

Нетривиальный случай, конечно. Но судьи на старте, немного поколебавшись, допустили Рибом до решающего забега. Отсутствие номера не помешало Эмме вмешаться в распределение мест на пьедестале почёта. Шведка не смогла побороться со соотечественницами Йонной Сундлинг и Майей Дальквист, но на самом финише очень грамотно бросила вперёд лыжу, опередив очень сильную швейцарку Надине Фендрих.

Эмма Рибом Фото: кадр из трансляции

Сразу после финиша биб нашёлся, но за такую забывчивость судьи наказали спортсменку жёлтой карточкой. Теперь до конца сезона это предупреждение будет напоминать Рибом о том, что ещё одно нарушение может привести к дисквалификации.

Победу одержала Сундлинг, второй стала Дальквист, а пьедестал оказался полностью шведским. Стоит отметить, что на Кубок мира вернулась некогда сильнейшая спринтерша мира Линн Сван, из-за проблем со здоровьем пропустившая почти два года!

В мужском спринте лучшим стал Йоханнес Клебо. Для норвежца это 60-я победа в гонках Кубка мира. Столько не выигрывал никто из мужчин-лыжников в истории. Правда, до рекордов соотечественниц Марит Бьорген и Терезе Йохауг пятикратному олимпийскому чемпиону ещё далеко. Но всё достижимо.

В Ливиньо главным соперником Клебо оказался француз Ришар Жуве. Он до последнего пытался не дать норвежцу отпраздновать юбилейную победу, но Йоханнес выложился на финише и отстоял первое место. Третьим финишировал швейцарец Яник Рибли, который, кажется, был самым счастливым из всей тройки призёров.