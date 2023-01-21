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Кубок мира по лыжным гонкам — 2022/2023, спринт, Ливиньо — Клебо выиграл, шведка грубо нарушила правила

Шведская лыжница затмила юбилейную победу Клебо. Рибом вышла на финал без номера
Андрей Шитихин
Йоханнес Клебо
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Нарушительница финишировала третьей, а норвежский чемпион выиграл 60-ю гонку на Кубке мира.

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо выиграл свою юбилейную гонку на Кубке мира. В коньковом спринте в итальянском Ливиньо ему пришлось потрудиться, чтобы отстоять первое место от посягательств француза Ришара Жуве. Но больше внимания привлекла к себе шведка Эмма Рибом, которая на женский финал вышла без нагрудного номера.

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Нетривиальный случай, конечно. Но судьи на старте, немного поколебавшись, допустили Рибом до решающего забега. Отсутствие номера не помешало Эмме вмешаться в распределение мест на пьедестале почёта. Шведка не смогла побороться со соотечественницами Йонной Сундлинг и Майей Дальквист, но на самом финише очень грамотно бросила вперёд лыжу, опередив очень сильную швейцарку Надине Фендрих.

Эмма Рибом

Эмма Рибом

Фото: кадр из трансляции

Сразу после финиша биб нашёлся, но за такую забывчивость судьи наказали спортсменку жёлтой карточкой. Теперь до конца сезона это предупреждение будет напоминать Рибом о том, что ещё одно нарушение может привести к дисквалификации.

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Победу одержала Сундлинг, второй стала Дальквист, а пьедестал оказался полностью шведским. Стоит отметить, что на Кубок мира вернулась некогда сильнейшая спринтерша мира Линн Сван, из-за проблем со здоровьем пропустившая почти два года!

В мужском спринте лучшим стал Йоханнес Клебо. Для норвежца это 60-я победа в гонках Кубка мира. Столько не выигрывал никто из мужчин-лыжников в истории. Правда, до рекордов соотечественниц Марит Бьорген и Терезе Йохауг пятикратному олимпийскому чемпиону ещё далеко. Но всё достижимо.

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В Ливиньо главным соперником Клебо оказался француз Ришар Жуве. Он до последнего пытался не дать норвежцу отпраздновать юбилейную победу, но Йоханнес выложился на финише и отстоял первое место. Третьим финишировал швейцарец Яник Рибли, который, кажется, был самым счастливым из всей тройки призёров.

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