«Отстранить, как русских». Порома — о том, как бороться с норвежскими лыжниками

Шведский лыжник Вильям Порома высказался о доминировании норвежских спортсменов в лыжном спорте.

«Норвежцы находятся на пике формы, они очень быстры. Как можно их остановить? Отстранить, как русских, и тогда ты чемпион мира (смеётся). Вот так. Конечно, есть мысль, что я был бы лучшим, если бы не они», — приводит слова Порома Aftonbladet.

Накануне состоялась мужская гонка свободным стилем на 15 км на чемпионате мира — 2022 в Планице (Словения). Победителем гонки стал норвежец Симен Хегстад Крюгер. В тройку вошли ещё два представителя Норвегии — Харальд Эстберг Амундсен и Ханс Кристер Холунд. Порома занял пятое место в этой гонке. Сегодня, 2 марта, на чемпионате мира — 2023 пройдёт женская эстафетная гонка.