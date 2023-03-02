«Его четвёртое место было ожидаемым». В Норвегии не жалеют Клебо после поражения

За Йоханнесом Клебо в мужской разделке, безусловно, следили тысячи болельщиков. Многие ждали, что норвежец поборется за первое в своей карьере золото на длинных дистанциях, но всё сложилось иначе. Йоханнес не только остался без титула, но и вообще не попал на подиум. Для Клебо это оказалось настоящей трагедией, вот только всем остальным в Норвегии, кажется, всё равно. Ведь и без него норвежцы заняли весь пьедестал.

«Я разочарован»

У Йоханнеса Клебо были реальные шансы хотя бы на бронзовую медаль. Сперва лыжник старался выдерживать скорость лидера Симена Крюгера, но потом серьёзно отстал от него. На последних километрах Йоханнес приблизился к лидеру, но этого было мало. На финише он уступил не только Крюгеру, но и Холунду, а через несколько минут его сдвинул с пьедестала ещё и Амундсен.

После гонки, в которой Клебо до бронзы не хватило 0,9 секунды, Йоханнес был крайне подавлен. В микст-зоне лыжник кратко отвечал на все вопросы.

«Я разочарован. Трасса была совершенно нормальной. Трудно сказать, в чём отличие между мной и тройкой призёров. Мой организм в порядке. Четвёртое место – ничего особенного, но я разочарован. Я надеялся на медаль. Четвёртые места не коллекционирую. У нас три норвежца на подиуме, так что мы должны быть довольны командным результатом. Но своим результатом я недоволен, это было очень плохо. Постараюсь поскорее забыть об этом. Как смотрю на оставшиеся гонки? Не надо спрашивать меня об этом сегодня».

«Сомневаюсь, что он серьёзно обеспокоен»

Сожаление лыжника разделил тренер сборной Норвегии Эрик Носсум: «Понимаю, что он разочарован. Четвёртое и 90-е место в каком-то смысле равны».

А все остальные как будто и не обратили внимания на провал главной звезды норвежской команды. Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг вообще признался, что ждал такого результата от Клебо. «Что касается Клебо, то его четвёртое место было ожидаемым», – сказал Нортуг TV2.

«Я сомневаюсь, что четвёртое место серьёзно беспокоит его, но думаю, что он ужасно мотивирован и жаждет индивидуального золота. Последняя возможность для Йоханнеса сейчас – гонка на 50 км, и если он возьмёт там золото, то сегодняшнее поражение будет забыто», – добавил Петтер.

Спокойно отреагировал и двукратный олимпийский чемпион Мартин Сундбю:

«Думаю, его больше всего раздражает это незначительное отставание от третьего места. Если бы Йоханнес выиграл медаль, то был бы счастлив. По крайней мере, должен был быть, потому что на этой дистанции у него не слишком выдающийся послужной список.

Отставание от Холунда в 0,9 секунды достаточно обидное. Но финиш в исполнении Клебо был действительно хорош. Так что он может жалеть, что не включился на полную чуть раньше», – поделился мнением Сундбю VG.

На удивление спокойны и норвежские болельщики. В комментариях под публикациями FIS, сборной Норвегии, официального аккаунта чемпионата мира — 2023 болельщики лишь поздравляют Крюгера, Амундсена и Холунда. О Клебо за это время вспомнили лишь однажды. Один из фанатов написал: «Клебо?», сопроводив комментарий задумчивым эмодзи. На это болельщику спокойно ответили, что Йоханнес занял четвёртое место.

Кажется, только в России удивлены поражению Клебо. В Норвегии к этому относятся довольно спокойно, и никто лыжника не жалеет. Возможно, там просто понимают, что если не выиграет Йоханнес, то победу заберёт другой норвежец — ведь составить им конкуренцию пока никто не может.