«Пронёсся там, как ракета!» Крюгер — о срезавшем трассу казахстанце
Поделиться
Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер прокомментировал инцидент с казахстанским лыжником Фёдором Карповым, который во время гонки свободным стилем на 15 км на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения) срезал трассу.
«О, он пронёсся там, как ракета!» – приводит слова Крюгера Aftonbladet.
Напомним, Фёдор Карпов был лидером гонки на отметке 7,7 км, опережая звёздных норвежских лыжников. Затем казахстанский лыжник снялся с гонки.
Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. 15 км, свободный стиль. Мужчины.
1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 32.17,4.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 5,3 секунды.
3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +24,6.
4. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) +25,5.
Комментарии
- 2 марта 2023
-
11:04
-
11:01
-
10:52
-
10:48
-
10:21
-
10:05
-
10:05
-
10:01
-
09:00
-
08:00
-
01:40
-
00:36
-
00:19
- 1 марта 2023
-
23:58
-
23:09
-
23:04
-
22:18
-
21:49
-
18:52
-
18:33
-
18:11
-
17:43
-
16:56
-
16:47
-
16:21
-
16:09
-
16:04
-
15:56
-
15:48
-
15:41
-
15:36
-
15:30
-
15:25
-
15:16
-
15:10
Партнерский контент