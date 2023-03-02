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«Пронёсся там, как ракета!» Крюгер — о срезавшем трассу казахстанце

Норвежский лыжник Симен Хегстад ​​Крюгер прокомментировал инцидент с казахстанским лыжником Фёдором Карповым, который во время гонки свободным стилем на 15 км на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения) срезал трассу.

«О, он пронёсся там, как ракета!» – приводит слова Крюгера Aftonbladet.

Напомним, Фёдор Карпов был лидером гонки на отметке 7,7 км, опережая звёздных норвежских лыжников. Затем казахстанский лыжник снялся с гонки.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. 15 км, свободный стиль. Мужчины.

1. Симен Хегстад ​​Крюгер (Норвегия) — 32.17,4.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 5,3 секунды.

3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +24,6.

4. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) +25,5.