Норвежский сайт опубликовал фото голого торса Йоханнеса Клебо и объяснил рост мышц
Поделиться
Норвежское интернет-издание VG опубликовало фото голого торса лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо и объяснило физическую форму норвежца.
Клебо начал работать с американским физиотерапевтом Меган Стоуэн. Норвежский спортсмен оплачивает выезды и работу специалистки из своего кармана. Стоуэн также работала с Клебо на протяжении двух недель в Планице (Словения), где проходит чемпионат мира — 2023 по лыжным гонкам, и вернулась в США 27 февраля.
«Прежде грудные мышцы Йоханнеса были жёсткими, напряжёнными, а мышцам спины не хватало силы. Если мышца напряжена, она не получает достаточно крови и кислорода и, следовательно, не получает достаточно сил. Поскольку Клебо стал более подвижным, его сила тоже увеличилась», — отметила Стоуэн.
Фото: VG
Комментарии
- 2 марта 2023
-
11:04
-
11:01
-
10:52
-
10:48
-
10:21
-
10:05
-
10:05
-
10:01
-
09:00
-
08:00
-
01:40
-
00:36
-
00:19
- 1 марта 2023
-
23:58
-
23:09
-
23:04
-
22:18
-
21:49
-
18:52
-
18:33
-
18:11
-
17:43
-
16:56
-
16:47
-
16:21
-
16:09
-
16:04
-
15:56
-
15:48
-
15:41
-
15:36
-
15:30
-
15:25
-
15:16
-
15:10
Партнерский контент