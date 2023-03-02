Норвежский сайт опубликовал фото голого торса Йоханнеса Клебо и объяснил рост мышц

Норвежское интернет-издание VG опубликовало фото голого торса лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо и объяснило физическую форму норвежца.

Клебо начал работать с американским физиотерапевтом Меган Стоуэн. Норвежский спортсмен оплачивает выезды и работу специалистки из своего кармана. Стоуэн также работала с Клебо на протяжении двух недель в Планице (Словения), где проходит чемпионат мира — 2023 по лыжным гонкам, и вернулась в США 27 февраля.

«Прежде грудные мышцы Йоханнеса были жёсткими, напряжёнными, а мышцам спины не хватало силы. Если мышца напряжена, она не получает достаточно крови и кислорода и, следовательно, не получает достаточно сил. Поскольку Клебо стал более подвижным, его сила тоже увеличилась», — отметила Стоуэн.