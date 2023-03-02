«Наконец-то новая нация в лидерах». Бурман — о 1-м месте казахстанца, срезавшего трассу
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Лыжник сборной Швеции Йенс Бурман высказался об инциденте с казахстанским лыжником Фёдором Карповым, который во время гонки свободным стилем на 15 км на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения) срезал трассу.
«Наконец-то новая нация в лидерах», – приводит слова Бурмана Aftonbladet.
Отметим, что Фёдор Карпов был лидером гонки на отметке 7,7 км, опережая звёздных норвежских лыжников. Затем казахстанский лыжник снялся с гонки.
Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. 15 км, свободный стиль. Мужчины.
1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 32.17,4.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 5,3 секунды.
3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +24,6.
4. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) +25,5.
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