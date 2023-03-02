Марен Лундбю, пропустившая два года из-за борьбы с полнотой, прокомментировала серебро ЧМ
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Олимпийская чемпионка, норвежская прыгунья с трамплина Марен Лундбю, пропустившая два года из-за борьбы с полнотой, прокомментировала завоевание серебряной медали чемпионата мира 2023 года.
«Совершенно фантастический вечер. Он превзошёл все ожидания. Это было выше всего того, о чём я могла мечтать, поскольку я была очень неуверенной в течение длительного периода времени», — приводит слова Лундбю VG.
Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира. Планица, Словения
Женщины. Трамплин HS-138
1. Александрия Лутит (Канада) – 264,4.
2. Марен Лундбю (Норвегия) – 254,0.
3. Катарина Альтхаус (Германия) – 245,9.
4. Нодзоми Маруяма (Япония) – 242,9.
5. Анна Одине Стрём (Норвегия) – 240,9.
6. Эва Пинкельниг (Австрия) – 237,9.
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