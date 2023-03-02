Марен Лундбю, пропустившая два года из-за борьбы с полнотой, прокомментировала серебро ЧМ

Олимпийская чемпионка, норвежская прыгунья с трамплина Марен Лундбю, пропустившая два года из-за борьбы с полнотой, прокомментировала завоевание серебряной медали чемпионата мира 2023 года.

«Совершенно фантастический вечер. Он превзошёл все ожидания. Это было выше всего того, о чём я могла мечтать, поскольку я была очень неуверенной в течение длительного периода времени», — приводит слова Лундбю VG.

Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира. Планица, Словения

Женщины. Трамплин HS-138

1. Александрия Лутит (Канада) – 264,4.

2. Марен Лундбю (Норвегия) – 254,0.

3. Катарина Альтхаус (Германия) – 245,9.

4. Нодзоми Маруяма (Япония) – 242,9.

5. Анна Одине Стрём (Норвегия) – 240,9.

6. Эва Пинкельниг (Австрия) – 237,9.