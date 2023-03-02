Шведка Эбба Андерссон упала во время женской эстафеты на ЧМ-2023
Поделиться
Шведская лыжница Эбба Андерссон упала на втором этапе женской эстафеты на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).
Спортсменка шла в плотной лидирующей группе. На подъёме Андерссон наехала на свою лыжу и упала, сломав палку и упустив соперниц. Лыжнице быстро дали новую палку, и она продолжила гонку.
Женская эстафетная гонка на чемпионате мира — 2023 в Планице проходит в эти минуты. За сборную Швеции бегут Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон и Майя Дальквист. Действующими чемпионками мира в этой дисциплине являются норвежские лыжницы, выигравшие эстафету на ЧМ-2021.
Напомним, завтра, 3 марта, состоится мужская эстафета на чемпионате мира по лыжным гонкам. Начало соревнований — в 14:30 мск. Турнир завершится 5 марта.
Комментарии
- 2 марта 2023
-
15:39
-
15:30
-
15:22
-
15:09
-
14:57
-
14:26
-
13:49
-
13:38
-
13:32
-
13:21
-
13:01
-
12:34
-
12:29
-
12:26
-
12:22
-
12:01
-
11:56
-
11:36
-
11:35
-
11:17
-
11:12
-
11:04
-
11:01
-
10:52
-
10:48
-
10:21
-
10:05
-
10:05
-
10:01
-
09:00
-
08:00
-
01:40
-
00:36
-
00:19
- 1 марта 2023
-
23:58
Партнерский контент