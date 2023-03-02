Шведка Эбба Андерссон упала во время женской эстафеты на ЧМ-2023

Шведская лыжница Эбба Андерссон упала на втором этапе женской эстафеты на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).

Спортсменка шла в плотной лидирующей группе. На подъёме Андерссон наехала на свою лыжу и упала, сломав палку и упустив соперниц. Лыжнице быстро дали новую палку, и она продолжила гонку.

Женская эстафетная гонка на чемпионате мира — 2023 в Планице проходит в эти минуты. За сборную Швеции бегут Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон и Майя Дальквист. Действующими чемпионками мира в этой дисциплине являются норвежские лыжницы, выигравшие эстафету на ЧМ-2021.

Напомним, завтра, 3 марта, состоится мужская эстафета на чемпионате мира по лыжным гонкам. Начало соревнований — в 14:30 мск. Турнир завершится 5 марта.