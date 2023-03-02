Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сборная Норвегии одержала победу в женской эстафете на ЧМ-2023, Швеция — третья

Сборная Норвегии одержала победу в женской эстафете на ЧМ-2023, Швеция — третья
Аудио-версия:
Комментарии

В Планице (Словения) прошла женская эстафета на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам. Победу в гонке одержала сборная Норвегии, в которую вошли Тириль Уднес Венг, Астрид Эйре Слинн, Ингвильд Флугстад Эстберг и Анне Кьерсти Кальво.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины.

1. Норвегия (Тириль Уднес Венг, Астрид Эйре Слинн, Ингвильд Флугстад Эстберг и Анне Кьерсти Кальво) — 50.33,3.
2. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хеннинг, Пия Финк и Виктория Карль) — отставание 20,5 секунды.
3. Швеция (Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон и Майя Дальквист) +28,7.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023