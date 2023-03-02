Большунов: на ЧМ никто уже не будет работать на Клебо. Там каждый сам за себя

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов выразил уверенность, что ещё встретится в гонке с норвежским лыжником Йоханнесом Хёсфлотом Клебо.

«Клебо пока не собирается заканчивать, он ещё будет бегать и бегать. И я пока не собираюсь завершать карьеру. Так что где-то мы ещё встретимся. Конечно, это случится на чемпионате мира в Тронхейме.

Клебо поддаются в команде? На главном старте никто не будет таким заниматься. Там каждый сам за себя. Это правильно, и так должно быть во всех гонках. На чемпионате мира никто уже не будет работать на Клебо. Понятно, когда идёт работа на команду, но в целом каждый спортсмен хочет сам показать лучший результат", — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.