«Мы с ним ещё встретимся». Александр Большунов ответил Йоханнесу Клебо

Два лучших лыжника мира в этом сезоне разделены. Александр Большунов блистает на «Чемпионских высотах» в Малиновке, а Йоханнес Клебо собирает золото на чемпионате мира в Планице. Оба прекрасно осведомлены об успехах друг друга. Россиянин уверяет, что настоящий лучший турнир мира проводится в Малиновке, а норвежец на это иронизирует и посмеивается.

Александр Большунов после шикарной победы в разделке и неудачи Йоханнеса Клебо в аналогичной гонке спокойно ответил на иронию норвежца.

«Когда Клебо не выигрывает, это в глаза бросается»

– Александр, 1 марта была годовщина исторического события – Елена Вяльбе на чемпионате мира в Тронхейме завоевала все золотые медали. У вас есть такая мечта – выиграть все гонки чемпионата мира или Олимпиады?

– Было бы прикольно так сделать (улыбается).

– Вы прогнозировали, что Клебо в этом сезоне выиграет всё золото чемпионата мира, а он вчера даже в медали в разделке не попал.

– Второй раз проиграл, да.

– А вы считаете?

– Когда он не выигрывает, это в глаза бросается.

– Вас это как-то заводит? Может, наоборот, жалко, что он не выиграет всё?

– А почему должно быть жалко?

– Пусть Клебо выиграет всё, пока нас нет, и уйдёт отдыхать.

– Нет, это так не работает. Аппетит приходит во время еды (улыбается). Если ты выигрываешь, то хочешь продолжать делать это и дальше.

– В целом вы за него рады?

– Рад, конечно. Это сильнейший спортсмен, который показывает результат. Да, у него сейчас три медали в четырёх гонках. Да, в дистанционных гонках у него не очень получается, но это значит, что его соотечественники готовы лучше него. Я рад, что ребята прибавили и составляют конкуренцию Йоханнесу.

– Вы так уважительно говорите о Йоханнесе, а он поиронизировал над вашими словами о том, что в Малиновке вы титул чемпиона мира защитили.

– Я понимаю и адекватно оцениваю ситуацию. Можно заметить, что скиатлон, который проходил здесь, у нас, был в точности повторён на чемпионате мира в Планице. Также и гонка на 15 км была повторена в Планице, хоть они и бежали после нас. Отставание от второго места – пять и шесть секунд. Третье и четвёртое места разделили доли секунды. Картинка как будто скопирована.

«Не все готовы жертвовать ради результата»

– Для вас принципиально важно по возвращении на мировую арену соперничать с Клебо? Хочется именно его ещё обыгрывать?

– Клебо пока не собирается заканчивать, он ещё будет бегать и бегать. И я пока не собираюсь завершать карьеру. Так что где-то мы ещё встретимся.

– На чемпионате мира в Тронхейме?

– Конечно.

– Юрий Викторович Бородавко говорил, что партнёры Клебо поддаются.

– На главном старте никто не будет таким заниматься. Там каждый сам за себя. Это правильно, и так должно быть во всех гонках. На чемпионате мира никто уже не будет работать на Клебо. Понятно, когда идёт работа на команду, но в целом каждый спортсмен хочет сам показать лучший результат.

– Сегодня я разговаривал с Алексеем Червоткиным. И он сказал, что круто, когда в группе есть такой спортсмен, как Большунов, – он показывает всем нам, на что мы готовы. А вы сами-то понимаете, на что готовы?

– Я сейчас в неплохой форме. Но если бы я, допустим, понимал, что мы будем бежать в Планице на чемпионате мира, то форма была бы ещё лучше – это сто процентов. И мотивации было бы больше. Я по себе чувствую, что сейчас у меня хорошее состояние, но оно не лучшее.

– Если нужно будет, будет и лучше?

– Конечно. Просто нужна мотивация, которая позволит стать чуть-чуть, но лучше.

– Не секрет, что вы прекрасно чувствуете свой организм. Был ли в вашей карьере момент, когда вы работали на пике своих возможностей?

– А кто ж его знает (улыбается). Вообще, нет пределов совершенству. Человек может достигать очень больших высот, и, я думаю, всё возможно. Просто у кого-то хватает желания, а кто-то не готов многим пожертвовать ради результата.