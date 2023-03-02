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Александр Большунов ответил норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо, он рассчитывает на встречу с ним на ЧМ-2025 в Тронхейме

«Мы с ним ещё встретимся». Александр Большунов ответил Йоханнесу Клебо
Андрей Шитихин
Александр Большунов ответил Йоханнесу Клебо
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Лучший российский лыжник рассчитывает на очную ставку на чемпионате мира — 2025.

Два лучших лыжника мира в этом сезоне разделены. Александр Большунов блистает на «Чемпионских высотах» в Малиновке, а Йоханнес Клебо собирает золото на чемпионате мира в Планице. Оба прекрасно осведомлены об успехах друг друга. Россиянин уверяет, что настоящий лучший турнир мира проводится в Малиновке, а норвежец на это иронизирует и посмеивается.

Александр Большунов после шикарной победы в разделке и неудачи Йоханнеса Клебо в аналогичной гонке спокойно ответил на иронию норвежца.

«Когда Клебо не выигрывает, это в глаза бросается»

– Александр, 1 марта была годовщина исторического события – Елена Вяльбе на чемпионате мира в Тронхейме завоевала все золотые медали. У вас есть такая мечта – выиграть все гонки чемпионата мира или Олимпиады?
– Было бы прикольно так сделать (улыбается).

– Вы прогнозировали, что Клебо в этом сезоне выиграет всё золото чемпионата мира, а он вчера даже в медали в разделке не попал.
– Второй раз проиграл, да.

– А вы считаете?
– Когда он не выигрывает, это в глаза бросается.

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– Вас это как-то заводит? Может, наоборот, жалко, что он не выиграет всё?
– А почему должно быть жалко?

– Пусть Клебо выиграет всё, пока нас нет, и уйдёт отдыхать.
– Нет, это так не работает. Аппетит приходит во время еды (улыбается). Если ты выигрываешь, то хочешь продолжать делать это и дальше.

– В целом вы за него рады?
– Рад, конечно. Это сильнейший спортсмен, который показывает результат. Да, у него сейчас три медали в четырёх гонках. Да, в дистанционных гонках у него не очень получается, но это значит, что его соотечественники готовы лучше него. Я рад, что ребята прибавили и составляют конкуренцию Йоханнесу.

– Вы так уважительно говорите о Йоханнесе, а он поиронизировал над вашими словами о том, что в Малиновке вы титул чемпиона мира защитили.
– Я понимаю и адекватно оцениваю ситуацию. Можно заметить, что скиатлон, который проходил здесь, у нас, был в точности повторён на чемпионате мира в Планице. Также и гонка на 15 км была повторена в Планице, хоть они и бежали после нас. Отставание от второго места – пять и шесть секунд. Третье и четвёртое места разделили доли секунды. Картинка как будто скопирована.

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«Не все готовы жертвовать ради результата»

– Для вас принципиально важно по возвращении на мировую арену соперничать с Клебо? Хочется именно его ещё обыгрывать?
– Клебо пока не собирается заканчивать, он ещё будет бегать и бегать. И я пока не собираюсь завершать карьеру. Так что где-то мы ещё встретимся.

– На чемпионате мира в Тронхейме?
– Конечно.

– Юрий Викторович Бородавко говорил, что партнёры Клебо поддаются.
– На главном старте никто не будет таким заниматься. Там каждый сам за себя. Это правильно, и так должно быть во всех гонках. На чемпионате мира никто уже не будет работать на Клебо. Понятно, когда идёт работа на команду, но в целом каждый спортсмен хочет сам показать лучший результат.

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– Сегодня я разговаривал с Алексеем Червоткиным. И он сказал, что круто, когда в группе есть такой спортсмен, как Большунов, – он показывает всем нам, на что мы готовы. А вы сами-то понимаете, на что готовы?
– Я сейчас в неплохой форме. Но если бы я, допустим, понимал, что мы будем бежать в Планице на чемпионате мира, то форма была бы ещё лучше – это сто процентов. И мотивации было бы больше. Я по себе чувствую, что сейчас у меня хорошее состояние, но оно не лучшее.

– Если нужно будет, будет и лучше?
– Конечно. Просто нужна мотивация, которая позволит стать чуть-чуть, но лучше.

– Не секрет, что вы прекрасно чувствуете свой организм. Был ли в вашей карьере момент, когда вы работали на пике своих возможностей?
– А кто ж его знает (улыбается). Вообще, нет пределов совершенству. Человек может достигать очень больших высот, и, я думаю, всё возможно. Просто у кого-то хватает желания, а кто-то не готов многим пожертвовать ради результата.

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