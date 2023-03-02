«Я закричала: «Чёрт!» Андерссон прокомментировала падение в женской эстафете на ЧМ-2023

Шведская лыжница Эбба Андерссон высказалась о своём падении на втором этапе женской эстафеты на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения). По итогам гонки сборная Швеции заняла третье место.

«Точно не знаю, что произошло, но я внезапно оказалась на коленях. Я закричала: «Чёрт!» Я чувствовала себя такой сильной. Да, мне быстро дали новую палку, но она была длиннее на 10 сантиметров. На последнем отрезке дистанции было тяжело. Я просто пыталась минимизировать ущерб, нанесённый падением», — приводит слова Андерссон Aftonbladet.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины.

1. Норвегия (Тириль Уднес Венг, Астрид Эйре Слинн, Ингвильд Флугстад Эстберг и Анне Кьерсти Кальво) — 50.33,3.

2. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хеннинг, Пия Финк и Виктория Карль) — отставание 20,5 секунды.

3. Швеция (Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон и Майя Дальквист) +28,7.