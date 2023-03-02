Финская лыжница Пийппо потеряла сознание во время передачи эстафеты на ЧМ-2023

Финская лыжница Эвелийна Пийппо почувствовала себя плохо во время женской эстафеты на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения), сообщает Ilta-Sanomat.

Во время передачи эстафеты Кристе Пярмякоски 24-летняя спортсменка рухнула на снег. Пийппо несколько раз пыталась подняться, однако не смогла сделать этого самостоятельно. Позже медицинский персонал оказал помощь финской лыжнице и помог ей прийти в себя.

Сборная Финляндии заняла четвёртое место в женской эстафете на ЧМ-2023. Победу одержала национальная команда Норвегии.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины.

1. Норвегия (Тириль Уднес Венг, Астрид Эйре Слинн, Ингвильд Флугстад Эстберг и Анне Кьерсти Кальво) — 50.33,3.

2. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хеннинг, Пия Финк и Виктория Карль) — отставание 20,5 секунды.

3. Швеция (Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон и Майя Дальквист) +28,7.