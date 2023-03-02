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Норвежка Кальво: то, что сделала Эстберг в эстафете, впечатляет. Она вернулась навсегда

Норвежская лыжница Анне Кьерсти Кальво прокомментировала победу своей команды в женской эстафете на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения), а также высоко оценила выступление партнёрши по сборной Ингвильд Флугстад Эстберг.

«Безумный опыт. То, что сделала Ингвильд, действительно впечатляет. Она много работала для этого. Она вернулась навсегда», — приводит слова Кальво NRK.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины.

1. Норвегия (Тириль Уднес Венг, Астрид Эйре Слинн, Ингвильд Флугстад Эстберг и Анне Кьерсти Кальво) — 50.33,3.

2. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хеннинг, Пия Финк и Виктория Карль) — отставание 20,5 секунды.

3. Швеция (Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон и Майя Дальквист) +28,7.