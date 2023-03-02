Петтер Нортуг прокомментировал победу норвежских лыжниц в эстафете на ЧМ-2023

Двукратный олимпийский чемпион бывший норвежский лыжник Петтер Нортуг высказался о победе женской сборной Норвегии в эстафете на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).

«Это большое достижение для норвежских лыжниц. Эта команда весь сезон слышала, что сильно отстаёт от Швеции, и не могла заполнить пустоту, оставленную Йохауг и Бьорген. Но в эстафете на чемпионате мира они обошли шведок, которые были главными фаворитками. Это очень много значит для женской сборной Норвегии. Могу только поздравить!» — приводит слова Нортуга TV2.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины.

1. Норвегия (Тириль Уднес Венг, Астрид Эйре Слинн, Ингвильд Флугстад Эстберг и Анне Кьерсти Кальво) — 50.33,3.

2. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хеннинг, Пия Финк и Виктория Карль) — отставание 20,5 секунды.

3. Швеция (Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон и Майя Дальквист) +28,7.