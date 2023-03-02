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Видеообзор победы сборной Норвегии в женской эстафете на чемпионате мира — 2023 в Планице

Видеообзор победы сборной Норвегии в женской эстафете на чемпионате мира — 2023 в Планице
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Норвежские лыжницы Тириль Уднес Венг, Астрид Эйре Слинн, Ингвильд Флугстад Эстберг и Анне Кьерсти Кальво стали победительницами женской эстафеты на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами гонки.

Права на видео принадлежат FIS. Видео доступно на YouTube-канале FIS Cross Country.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины.

1. Норвегия (Тириль Уднес Венг, Астрид Эйре Слинн, Ингвильд Флугстад Эстберг и Анне Кьерсти Кальво) — 50.33,3.
2. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хеннинг, Пия Финк и Виктория Карль) — отставание 20,5 секунды.
3. Швеция (Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон и Майя Дальквист) +28,7.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.

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