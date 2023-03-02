Глава сервисной команды сборной Швеции отреагировал на критику со стороны Фриды Карлссон

Глава сервисной команды сборной Швеции по лыжным гонкам Петтер Мюльбак отреагировал на критику подготовки лыж к женской эстафете со стороны Фриды Карлссон.

«Мне кажется, Фрида сильно устала и не могла должным образом бежать. С девушками, конечно, надо поговорить, но я уверен, что лыжи не были подготовлены плохо. Это важный фактор, но есть и другие», — приводит слова Мюльбака VG со ссылкой на Viaplay.

Ранее Карлссон заявила, что чувствовала в себе силы бороться на лыжне, однако плохая подготовка спортивного инвентаря не позволила ей этого сделать.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины

1. Норвегия (Тириль Уднес Венг, Астрид Эйре Слинн, Ингвильд Флугстад Эстберг и Анне Кьерсти Кальво) — 50.33,3.

2. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хеннинг, Пия Финк и Виктория Карль) — отставание 20,5 секунды.

3. Швеция (Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон и Майя Дальквист) +28,7.