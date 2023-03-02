Карлссон — об эстафете на ЧМ: думала, что всё под контролем, но лыжи были слишком плохи

Шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась о своём выступлении на третьем этапе женской эстафеты на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).
«Я думала, что всё под контролем. Чувствовала, что могла нагнать соперниц, но лыжи были слишком плохи, чтобы я могла успеть за остальными», — приводит слова Карлссон NRK.
Напомним, сборная Швеции заняла третье место в женской эстафете. Победу одержала национальная команда Норвегии.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины.
1. Норвегия (Тириль Уднес Венг, Астрид Эйре Слинн, Ингвильд Флугстад Эстберг и Анне Кьерсти Кальво) — 50.33,3.
2. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хеннинг, Пия Финк и Виктория Карль) — отставание 20,5 секунды.
3. Швеция (Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон и Майя Дальквист) +28,7.
- 2 марта 2023
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