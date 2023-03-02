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Чемпионат мира по лыжным видам спорта: результаты 2 марта, медальный зачёт

2 марта на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), был разыгран всего один комплект медалей. Женскую эстафету 4х5 км выиграла сборная Норвегии, в которую входили Тириль Уднес Венг, Астрид Эйре Слинн, Ингвильд Флугстад Эстберг и Анне Кьерсти Кальво.

Второе место заняли немецкие лыжницы, третьими стали представительницы Швеции.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Планица, Словения

Женщины. Эстафета, 4х5 км

1. Норвегия (Тириль Уднес Венг, Астрид Эйре Слинн, Ингвильд Флугстад Эстберг и Анне Кьерсти Кальво) — 50.33,3.

2. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хеннинг, Пия Финк и Виктория Карль) — отставание 20,5.

3. Швеция (Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон и Майя Дальквист) +28,7.

4. Финляндия +30,5.

5. США +1.34,6.

6. Франция +2.29,6.

Медальный зачёт

1. Норвегия – 20 медалей (9 золотых — 6 серебряных — 5 бронзовых).

2. Германия – 11 (3-6-2).

3. Швеция – 9 (3-3-3).

4. США – 2 (1-0-1).

5. Канада – 1 (1-0-0).

5. Польша – 1 (1-0-0).

7. Австрия – 5 (0-2-3).

8. Италия – 1 (0-1-0).

9. Франция – 2 (0-0-2).

10. Словения – 1 (0-0-1).