Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание соревнований 3 марта

Сегодня, 3 марта, на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), будут разыграны два комплекта медалей. Днём станет известна сильнейшая команда в мужской лыжной эстафете 4х10 км. Первые два этапа спортсмены пробегут классическим стилем, а третий и четвёртый – коньковым.
В вечерней программе чемпионата мира будут разыграны медали в прыжках на лыжах с большого трамплина у мужчин.
Расписание чемпионата мира по лыжным видам спорта на 3 марта:
Лыжные гонки
14:30 Мужчины. Эстафета, 4x10 км
Прыжки на лыжах с трамплина
19:30 Мужчины. Трамплин HS-138
Напомним, на чемпионате мира – 2021 победу в мужской эстафете одержала сборная Норвегии, серебро завоевали российские лыжники, бронзу – представители Франции. От участия в ЧМ-2023 спортсмены сборной России отстранены из-за ситуации на Украине.
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