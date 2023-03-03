Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание соревнований 3 марта

Сегодня, 3 марта, на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), будут разыграны два комплекта медалей. Днём станет известна сильнейшая команда в мужской лыжной эстафете 4х10 км. Первые два этапа спортсмены пробегут классическим стилем, а третий и четвёртый – коньковым.

В вечерней программе чемпионата мира будут разыграны медали в прыжках на лыжах с большого трамплина у мужчин.

Расписание чемпионата мира по лыжным видам спорта на 3 марта:

Лыжные гонки

14:30 Мужчины. Эстафета, 4x10 км

Прыжки на лыжах с трамплина

19:30 Мужчины. Трамплин HS-138

Напомним, на чемпионате мира – 2021 победу в мужской эстафете одержала сборная Норвегии, серебро завоевали российские лыжники, бронзу – представители Франции. От участия в ЧМ-2023 спортсмены сборной России отстранены из-за ситуации на Украине.