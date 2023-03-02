Стал известен состав мужской сборной Норвегии на эстафету в рамках чемпионата мира — 2023

Стал известен состав мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам на эстафету в рамках чемпионата мира – 2023, который проходит в Планице (Словения). Гонка пройдёт завтра, 3 марта, в 14:30 мск. У женщин ранее победу одержали норвежки.

За медали в составе команды поборются:

Ханс Кристер Холунд;

Пол Голберг;

Симен Хегстад Крюгер;

Йоханнес Клебо.

Напомним, согласно регламенту, каждый лыжник пробежит по 10 км, первые двое будут преодолевать дистанцию в классическом стиле, остальные – в свободном.

Действующими олимпийскими чемпионами в данном виде программы являются россияне (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов). При этом на ЧМ норвежцы не отдавали титул в эстафетах с 2001 года.