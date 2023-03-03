Норвежский врач заявил, что до 70% лыжников сборной принимают лекарства от астмы

Норвежский врач Уве Феранген рассказал о количестве спортсменов в лыжной сборной Норвегии, которые страдают астмой и принимают лекарства от этого заболевания.
«В сборной Норвегии на чемпионате мира от 50 до 70% спортсменов имеют диагноз астма и принимают лекарства. Это число практически не меняется уже несколько лет.
Астма у населения определённого региона или у детей — это несколько иной тип заболевания, чем проблема раздражения дыхательных путей, с которой сталкиваются ведущие спортсмены, которые очень усердно тренируются и со временем сильно напрягают свою дыхательную систему. Таким образом, существуют разные типы астмы», — приводит слова Ферангена VG.
Чемпионат мира — 2023 по лыжным гонкам проходит с 22 февраля по 5 марта в Планице (Словения).
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