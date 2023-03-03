Глава сервисной команды сборной Швеции извинился перед Карлссон за реакцию на её критику

Глава сервисной команды сборной Швеции по лыжным гонкам Петтер Мюльбак принёс извинения шведской лыжнице Фриде Карлссон за свою реакцию на критику подготовки лыж к женской эстафете на чемпионате мира — 2023 в Планице (Швеция).
Напомним, Карлссон пожаловалась на качество подготовки лыж после гонки. Мюльбак в ответ заявил, что уверен в лыжах и проблема была в том, что спортсменка устала.
«Конечно, я сожалею о сказанном. Я видел, что Фрида была расстроена, и хочу попросить прощения за свои слова. Получилось немного сумбурно, и я думаю, что причина в том, что мы с Фридой не разговаривали друг с другом. Я пошёл прямо в микст-зону, и наши мнения с Фридой разошлись. Когда мы смогли встретиться и поговорить, всё прояснилось. Теперь мы знаем полную картину того, что произошло в эстафете», — приводит слова Мюльбака Dagbladet со ссылкой на Viaplay.
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