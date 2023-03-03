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Глава сервисной команды сборной Швеции извинился перед Карлссон за реакцию на её критику

Глава сервисной команды сборной Швеции извинился перед Карлссон за реакцию на её критику
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Глава сервисной команды сборной Швеции по лыжным гонкам Петтер Мюльбак принёс извинения шведской лыжнице Фриде Карлссон за свою реакцию на критику подготовки лыж к женской эстафете на чемпионате мира — 2023 в Планице (Швеция).

Напомним, Карлссон пожаловалась на качество подготовки лыж после гонки. Мюльбак в ответ заявил, что уверен в лыжах и проблема была в том, что спортсменка устала.

«Конечно, я сожалею о сказанном. Я видел, что Фрида была расстроена, и хочу попросить прощения за свои слова. Получилось немного сумбурно, и я думаю, что причина в том, что мы с Фридой не разговаривали друг с другом. Я пошёл прямо в микст-зону, и наши мнения с Фридой разошлись. Когда мы смогли встретиться и поговорить, всё прояснилось. Теперь мы знаем полную картину того, что произошло в эстафете», — приводит слова Мюльбака Dagbladet со ссылкой на Viaplay.

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