Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на ЧМ-2023 в Планице

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на ЧМ-2023 в Планице
Аудио-версия:
Комментарии

В Планице (Словения) прошла мужская эстафета на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам. Победу в гонке одержала сборная Норвегии, в которую вошли Ханс Кристер Холунд, Пол Голберг, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Клебо.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины.

1. Норвегия (Ханс Кристер Холунд, Пол Голберг, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Клебо) — 1.32.54,7.
2. Финляндия (Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Пертту Хювяринен и Нико Анттола) — отставание 46,9 секунды.
3. Германия (Альберт Кухлер, Янош Бруггер, Йонас Доблер и Фридрих Мох) +59,8.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2023. Лыжные гонки
Мужчины. Эстафета 4 x 10 км
03 марта 2023, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:32:54.70
2
Финляндия
+46.90
3
Германия
+59.80

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.

Без России Норвегию не остановить! Клебо триумфально финишировал с флагом в эстафете на ЧМ Без России Норвегию не остановить! Клебо триумфально финишировал с флагом в эстафете на ЧМ
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023