Чемпионат мира по лыжам — 2023. Без России золото у норвежской эстафеты в кармане? LIVE

В Планице (Словения) продолжается чемпионат мира — 2023 по лыжным видам спорта. В пятницу, 3 марта, в лыжных гонках будет разыгран один комплект наград — в мужской эстафете. Начало гонки — в 14:30 мск.
Мужская эстафета — это та гонка, где норвежской четвёрке вроде бы должны быть гарантированы золотые медали. Особенно в отсутствие россиян. Но пока Йоханнес Клебо не пересечёт финишную черту первым, поздравлять его и его товарищей с победой рановато. Почему? Спросите об этом норвежских биатлонистов и шведских лыжниц, которые тоже были безоговорочными фаворитами в гонках ЧМ, но остались без золота.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Следите за чемпионатом мира вместе с нами!
В мужской эстафете тоже существуют явные фавориты — сборная Норвегии. Мало того, что скандинавы имеют сильный состав, так они ещё и не проигрывали в этой дисциплине на ЧМ в XXI веке! Последний раз норвежцы не были чемпионами мира в мужской эстафете в 1999 году. Тогда золото взяли австрийцы, а скандинавы заняли второе место, проиграв 0,2 секунды. Прервётся ли сегодня столько превосходная серия норвежской команды?
Накануне женская эстафета преподнесла сюрпризы. Явные фаворитки шведки не просто не завоевали золото, они едва не остались без медали. Майе Дальквист чудом удалось отстоять бронзу в борьбе с Кристой Пярмякоски. Победу же одержали норвежки, защитившие титул чемпионок мира. Вторыми стали немки, вновь доказав свою силу в эстафетных гонках. О том, как это было, читайте в нашем материале.
Добрый день, дорогие друзья! Чемпионат мира в Планице постепенно подходит к концу. Сегодня в Словении запланирована мужская эстафета. Старт в 14.30 по Москве.
- 3 марта 2023
-
12:59
-
12:53
-
12:39
-
12:32
-
12:16
-
12:10
-
12:02
-
11:49
-
11:36
-
11:33
-
11:09
-
10:33
-
10:25
-
09:59
-
09:43
-
09:28
-
09:00
-
08:00
- 2 марта 2023
-
21:15
-
19:53
-
18:55
-
17:30
-
16:57
-
16:44
-
16:36
-
16:10
-
16:03
-
15:54
-
15:39
-
15:30
-
15:22
-
15:09
-
14:57
-
14:26
-
13:49