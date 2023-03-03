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Чемпионат мира по лыжным гонкам 2023: онлайн-трансляция мужской эстафеты 3 марта на ЧМ-2023

Чемпионат мира по лыжам — 2023. Без России золото у норвежской эстафеты в кармане? LIVE
Татьяна Постникова
ЧМ-2023, Йоханнес Клебо
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Клебо и его соотечественники выглядят непобедимыми. Но на чемпионате мира возможно всё.
Расписание чемпионата мира по лыжным видам спорта - 2023
Полный медальный зачёт ЧМ-2023 по лыжным видам спорта

В Планице (Словения) продолжается чемпионат мира — 2023 по лыжным видам спорта. В пятницу, 3 марта, в лыжных гонках будет разыгран один комплект наград — в мужской эстафете. Начало гонки — в 14:30 мск.

Мужская эстафета — это та гонка, где норвежской четвёрке вроде бы должны быть гарантированы золотые медали. Особенно в отсутствие россиян. Но пока Йоханнес Клебо не пересечёт финишную черту первым, поздравлять его и его товарищей с победой рановато. Почему? Спросите об этом норвежских биатлонистов и шведских лыжниц, которые тоже были безоговорочными фаворитами в гонках ЧМ, но остались без золота.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Следите за чемпионатом мира вместе с нами!

Live Татьяна Постникова

В мужской эстафете тоже существуют явные фавориты — сборная Норвегии. Мало того, что скандинавы имеют сильный состав, так они ещё и не проигрывали в этой дисциплине на ЧМ в XXI веке! Последний раз норвежцы не были чемпионами мира в мужской эстафете в 1999 году. Тогда золото взяли австрийцы, а скандинавы заняли второе место, проиграв 0,2 секунды. Прервётся ли сегодня столько превосходная серия норвежской команды?

12:43 Татьяна Постникова

Накануне женская эстафета преподнесла сюрпризы. Явные фаворитки шведки не просто не завоевали золото, они едва не остались без медали. Майе Дальквист чудом удалось отстоять бронзу в борьбе с Кристой Пярмякоски. Победу же одержали норвежки, защитившие титул чемпионок мира. Вторыми стали немки, вновь доказав свою силу в эстафетных гонках. О том, как это было, читайте в нашем материале.

«Не знаю, что произошло». Шведская лыжница упала на ровном месте и лишила сборную золота «Не знаю, что произошло». Шведская лыжница упала на ровном месте и лишила сборную золота
12:36 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Чемпионат мира в Планице постепенно подходит к концу. Сегодня в Словении запланирована мужская эстафета. Старт в 14.30 по Москве.

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