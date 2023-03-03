Клебо и его соотечественники выглядят непобедимыми. Но на чемпионате мира возможно всё.

Чемпионат мира по лыжам — 2023. Без России золото у норвежской эстафеты в кармане? LIVE

В Планице (Словения) продолжается чемпионат мира — 2023 по лыжным видам спорта. В пятницу, 3 марта, в лыжных гонках будет разыгран один комплект наград — в мужской эстафете. Начало гонки — в 14:30 мск.

Мужская эстафета — это та гонка, где норвежской четвёрке вроде бы должны быть гарантированы золотые медали. Особенно в отсутствие россиян. Но пока Йоханнес Клебо не пересечёт финишную черту первым, поздравлять его и его товарищей с победой рановато. Почему? Спросите об этом норвежских биатлонистов и шведских лыжниц, которые тоже были безоговорочными фаворитами в гонках ЧМ, но остались без золота.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Следите за чемпионатом мира вместе с нами!