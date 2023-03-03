Порома — о провале в эстафете: очень обидно так проигрывать. Тяжёлый день для Швеции

Шведский лыжник Вильям Порома прокомментировал результаты мужской эстафеты на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения). Сборная Швеции заняла шестое место в этой гонке, уступив норвежской команде 1 минуту 36,7 секунды.

«С лыжами всё было в порядке. Этот день разочаровывает. По крайней мере, я сделал всё, что мог, но этого было недостаточно. Тяжёлый день для шведской команды. Очень обидно так проигрывать», — приводит слова Порома NRK.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины.

1. Норвегия (Ханс Кристер Холунд, Пол Голберг, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Клебо) — 1.32.54,7.

2. Финляндия (Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Пертту Хювяринен и Нико Анттола) — отставание 46,9 секунды.

3. Германия (Альберт Кухлер, Янош Бруггер, Йонас Доблер и Фридрих Мох) +59,8.