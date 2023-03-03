Порома — о провале в эстафете: очень обидно так проигрывать. Тяжёлый день для Швеции

Шведский лыжник Вильям Порома прокомментировал результаты мужской эстафеты на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения). Сборная Швеции заняла шестое место в этой гонке, уступив норвежской команде 1 минуту 36,7 секунды.
«С лыжами всё было в порядке. Этот день разочаровывает. По крайней мере, я сделал всё, что мог, но этого было недостаточно. Тяжёлый день для шведской команды. Очень обидно так проигрывать», — приводит слова Порома NRK.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины.
1. Норвегия (Ханс Кристер Холунд, Пол Голберг, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Клебо) — 1.32.54,7.
2. Финляндия (Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Пертту Хювяринен и Нико Анттола) — отставание 46,9 секунды.
3. Германия (Альберт Кухлер, Янош Бруггер, Йонас Доблер и Фридрих Мох) +59,8.
- 3 марта 2023
-
17:26
-
16:57
-
16:44
-
16:39
-
16:18
-
16:05
-
16:05
-
14:57
-
14:40
-
14:34
-
14:28
-
14:14
-
14:06
-
13:59
-
13:54
-
13:28
-
13:02
-
12:59
-
12:53
-
12:39
-
12:32
-
12:16
-
12:10
-
12:02
-
11:49
-
11:36
-
11:33
-
11:09
-
10:33
-
10:25
-
09:59
-
09:43
-
09:28
-
09:00
-
08:00