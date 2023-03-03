Чемпионат мира по лыжным видам спорта: результаты 3 марта, медальный зачёт

3 марта на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), были разыграны два комплекта медалей. Днём сильнейшей командой в мужской лыжной эстафете 4х10 км стала сборная Норвегии. Также определились призёры в соревнованиях у мужчин в прыжках с трамплина.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины.

1. Норвегия (Ханс Кристер Холунд, Пол Голберг, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Клебо) — 1:32.54,7.

2. Финляндия (Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Пертту Хювяринен и Нико Анттола) — отставание 46,9 секунды.

3. Германия (Альберт Кухлер, Янош Бруггер, Йонас Доблер и Фридрих Мох) +59,8.

Прыжки с трамплина. Чемпионат мира, Планица. HS-138. Финал

1. Тими Зайц (Словения) – 287,5 балла.

2. Рёю Кобаяси (Япония) – 276,8.

3. Давид Кубацки (Польша) – 276,2.

Медальный зачёт

1. Норвегия – 21 медаль (10 золотых — 6 серебряных — 5 бронзовых).

2. Германия – 12 (3-6-3).

3. Швеция – 9 (3-3-3).

4. США – 2 (1-0-1).

5. Канада – 1 (1-0-0).

5. Польша – 1 (1-0-0).

7. Австрия – 5 (0-2-3).

8. Италия – 1 (0-1-0).

8. Финляндия – 1 (0-1-0).

10. Франция– 2 (0-0-2).