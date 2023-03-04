Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание соревнований 4 марта

Сегодня, 4 марта, на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), будут разыграны очередные комплекты медалей. Днём станет известна сильнейшая лыжница в женском классическом масс-старте. Лучших также выявят в лыжном двоеборье в двух дисциплинах.

В вечерней программе чемпионата мира будут разыграны медали в прыжках на лыжах с трамплина у мужчин.

Расписание чемпионата мира по лыжным видам спорта на 4 марта:

Лыжные гонки

14:00. Женщины. 30 км. Классический стиль. Масс-старт

Лыжные виды спорта. ЧМ-2023. Лыжное двоеборье

12:30. Мужчины. Трамплин HS-138

17:00. Мужчины. HS-138 + Гонка преследования 10 км

Прыжки на лыжах с трамплина

18:30. Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-138