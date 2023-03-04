Наталья Непряева завоевала золото в гонке на 30 км на «Чемпионских высотах»
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В Малиновке (Архангельская область) прошла женская гонка на 30 км классическим стилем в рамках Всероссийских соревнований «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам. Победу в гонке одержала спортсменка из Архангельской области Наталья Непряева.
Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Масс-старт, 30 км. Женщины.
1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 1:27.13,7.
2. Анастасия Кулешова (Нижегородская область/Мордовия) — отставание 29,5 секунды.
3. Анастасия Прокофьева (Москва/Санкт-Петербург) +53,6.
Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.
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