Наталья Непряева завоевала золото в гонке на 30 км на «Чемпионских высотах»

В Малиновке (Архангельская область) прошла женская гонка на 30 км классическим стилем в рамках Всероссийских соревнований «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам. Победу в гонке одержала спортсменка из Архангельской области Наталья Непряева.

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Масс-старт, 30 км. Женщины.

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 1:27.13,7.

2. Анастасия Кулешова (Нижегородская область/Мордовия) — отставание 29,5 секунды.

3. Анастасия Прокофьева (Москва/Санкт-Петербург) +53,6.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.