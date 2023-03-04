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Норвежский двоеборец Рийбер завоевал четвёртое золото на чемпионате мира — 2023

Норвежский двоеборец Рийбер завоевал четвёртое золото на чемпионате мира — 2023
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Норвежский двоеборец Ярль Магнус Рийбер завоевал четвёртую золотую медаль на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Рийбер выиграл личный турнир, состоявший из прыжков с большого трамплина и гонки преследования на 10 км. На финише норвежец опередил всех соперников более чем на одну минуту.

Серебряным призёром стал соотечественник Рийбера — Йенс Лурос Офтебру, бронзу завоевал австриец Йоханнес Лампартер.

Ранее на чемпионате мира – 2023 Рийбер завоевал золото в личном двоеборье с прыжками на нормальном трамплине, а также одержал две победы в составе сборной Норвегии в командных соревнованиях – смешанных и мужских.

Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. Планица, Словения
Мужчины. HS-138 + гонка преследования 10 км

1. Ярль Магнус Рийбер (Норвегия) – 23.42,6.
2. Йенс Лурос Офтебру (Норвегия) – отставание 1.01,4.
3. Йоханнес Лампартер (Австрия) +1.04,7.
4. Кристьян Илвес (Эстония) +1.09,0.
5. Штефан Реттенеггер (Австрия) +1.10,2.
6. Юлиан Шмид (Германия) +1.31,0.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2023. Лыжное двоеборье
Мужчины. HS-138 + Гонка преследования 10 км
04 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ярль Магнус Рийбер
Норвегия
26:42.6
2
Йенс Лурос Офтебру
Норвегия
24:44.0
3
Йоханнес Лампартер
Австрия
24:47.3
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