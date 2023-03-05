Крюгер: интересно, какие результаты я должен был показать, чтобы попасть в состав сборной

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер прокомментировал непопадание в состав национальной команды на грядущий марафон на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения). Ранее Крюгер выигрывал золотые медали в скиатлоне и в коньковой «разделке», а также помогал норвежской команде добиться победы в мужской эстафете.

«Я чувствовал, что у меня были хорошие шансы в этой гонке. Немного обидно. Но я думаю, что у тех, кто побежит, тоже очень хорошие возможности. Я уважаю это решение, но надеялся, что мне позволят выступить, учитывая, в какой я форме.

Я знал, что мне нужно сосредоточиться на скиатлоне и «разделке». Я знал, что буду участвовать в этих гонках. Затем у меня сложилось впечатление, что я смогу пробиться в состав на марафон, показав хорошие результаты. Этой линии мы придерживались на предыдущих чемпионатах.

Интересно, какие результаты я должен был показать, чтобы попасть в команду. Я не мог выступить намного лучше. Я немного удивился тому, что, похоже, состав был определен еще до ЧМ. Возможно, стоило сказать нам об этом. Мне было бы легче наслаждаться тем, что я сделал. Но это не будет омрачать мою радость», – приводит слова Крюгера NRK.

Сегодня, 5 марта, на чемпионате мира по лыжным видам спорта-2023 в Планице (Словения) пройдет мужская гонка на 50 км классическим стилем с общего старта. Начало, – в 14:00 мск.