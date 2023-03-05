«Какого хрена?» Кершоу – о решении Норвегии не выставить Крюгера на марафон

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу жёстко раскритиковал руководство сборной Норвегии за невключение Симена Хегстада Крюгера в заявку марафона в классическом стиле на чемпионате мира – 2023 в Планице (Словения).
«Прошу прощения у детей, которые это слушают, но какого хрена? Я понимаю, что на Кубке мира другие норвежцы показывали более сильные результаты в классике. Но у Крюгера десять стартов на чемпионатах мира и девять медалей! У него три золота в Планице. И ему не дают шанса выступить в гонке. Какая разница, в каком стиле идти? Да они могут выкинуть лыжи и заставить спортсменов ползти крабом эти 50 километров, завязав им глаза. Я всё равно хочу видеть Крюгера. Он парит над трассой, пребывает в лучшей форме за всю карьеру.
Рёте – замечательный парень. Но зачем давать ему шанс после того, как он пришёл шестым и был уничтожен Крюгером в гонке с раздельным стартом? Не включить Крюгера – безусловная ошибка руководства сборной Норвегии, и это неправильный сигнал. Что ещё должен сделать спортсмен? Чего ещё вы хотите от ребят? Человек доминирует на чемпионате мира, и ему не дают шанса. Это просто возмутительно. Решение, которое вгоняет в депрессию», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.
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