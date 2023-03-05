Шур Рёте снялся с марафона на чемпионате мира — 2023. Его заменили не Крюгером

Трёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Шур Рёте не выступит в марафоне в классическом стиле на чемпионате мира – 2023, который проходит в Планице (Словения). Старт гонки запланирован на 14:00 мск.

Федерация лыжных видов спорта Норвегии сообщила, что у лыжника симптомы простуды. При этом тест на коронавирус дал отрицательный результат. В заявке Рёте заменит Мартин Лёвстрём Нюэнгет.

Отметим, что норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер, выигравший в Планице два личных золота в дистанционных гонках, не попал в заявку марафона. Это вызвало критику в адрес руководства сборной Норвегии со стороны некоторых экспертов и самого Крюгера. «Интересно, какие результаты я должен был показать, чтобы попасть в команду?» — заявил Симен.

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