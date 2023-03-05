Йоханнес Клебо завоевал первую в карьере медаль в марафоне

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо впервые в карьере завоевал медаль в марафоне на международном уровне.

Это произошло на чемпионате мира – 2023 в Планице (Словения), в марафоне в классическом стиле. Клебо завоевал серебряную медаль, на финише проиграв соотечественнику Полу Голбергу.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Марафон, 50 км. Классический стиль. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) — 2:01.30,2.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 1,0 секунды.

3. Вильям Порома (Швеция) +1,2.

4. Калле Хальфварссон (Швеция) +1,6.

5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +6,2.

6. Ийво Нисканен (Финляндия) +9,4.

7. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +11,6.

8. Йенс Бурман (Швеция) +42,7.