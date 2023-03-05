Йоханнес Клебо завоевал первую в карьере медаль в марафоне
Поделиться
Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо впервые в карьере завоевал медаль в марафоне на международном уровне.
Это произошло на чемпионате мира – 2023 в Планице (Словения), в марафоне в классическом стиле. Клебо завоевал серебряную медаль, на финише проиграв соотечественнику Полу Голбергу.
Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Марафон, 50 км. Классический стиль. Мужчины
1. Пол Голберг (Норвегия) — 2:01.30,2.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 1,0 секунды.
3. Вильям Порома (Швеция) +1,2.
4. Калле Хальфварссон (Швеция) +1,6.
5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +6,2.
6. Ийво Нисканен (Финляндия) +9,4.
7. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +11,6.
8. Йенс Бурман (Швеция) +42,7.
Комментарии
- 5 марта 2023
-
16:54
-
16:49
-
16:44
-
16:35
-
16:33
-
16:20
-
16:15
-
16:03
-
15:46
-
15:37
-
14:50
-
12:38
-
12:26
-
12:23
-
12:07
-
11:47
-
11:32
-
11:18
-
10:56
-
09:00
-
08:00
-
06:18
-
00:58
-
00:43
-
00:19
- 4 марта 2023
-
23:59
-
23:24
-
23:05
-
22:50
-
20:29
-
18:00
-
17:38
-
16:59
-
16:47
-
16:38
Партнерский контент