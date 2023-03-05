Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо завоевал первую в карьере медаль в марафоне

Йоханнес Клебо завоевал первую в карьере медаль в марафоне
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо впервые в карьере завоевал медаль в марафоне на международном уровне.

Это произошло на чемпионате мира – 2023 в Планице (Словения), в марафоне в классическом стиле. Клебо завоевал серебряную медаль, на финише проиграв соотечественнику Полу Голбергу.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Марафон, 50 км. Классический стиль. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) — 2:01.30,2.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 1,0 секунды.
3. Вильям Порома (Швеция) +1,2.
4. Калле Хальфварссон (Швеция) +1,6.
5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +6,2.
6. Ийво Нисканен (Финляндия) +9,4.
7. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +11,6.
8. Йенс Бурман (Швеция) +42,7.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023