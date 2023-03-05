Иверсен, выигравший марафон-2021 из-за инцидента Клебо и Большунова, проиграл 2 минуты

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежский лыжник Эмиль Иверсен стал 13-м в марафоне в классическом стиле на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Планице (Словения). Он проиграл победителю гонки, соотечественнику Полу Голбергу, более двух минут.

Напомним, Иверсен был признан победителем марафона на чемпионате мира — 2021 в Оберстдорфе (Германия) после скандального столкновения россиянина Александра Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо. Тогда Большунову вручили серебро, а результат Клебо, финишировавшего первым, аннулировали.

Стоит отметить, что Иверсен уже второй сезон подряд не показывает высоких результатов на Кубке мира.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Марафон, 50 км. Классический стиль. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) — 2:01.30,2.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 1,0 секунды.

3. Вильям Порома (Швеция) +1,2.