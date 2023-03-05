Голберг — о победе в марафоне на ЧМ: это день, о котором я мечтал

Норвежский лыжник Пол Голберг прокомментировал победу в мужском марафоне классическим стилем на чемпионате мира в Планице (Словения). Голберг на самом финише опередил соотечественника Йоханнеса Клебо. Эта победа стала первой для 32-летнего Голберга в личных гонках на чемпионатах мира.

«Это совершенно невероятно. Это день, о котором я мечтал. С самого начала гонки я почувствовал, что моё тело работает как надо.

Выиграть золото чемпионата мира и, возможно, победить лучшего лыжника всех времён — это фантастика. Об этом я и думать не мог», — приводит слова Голберга VG.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Марафон, 50 км. Классический стиль. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) — 2:01.30,2.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 1,0 секунды.

3. Вильям Порома (Швеция) +1,2.