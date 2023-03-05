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22-летний Вильям Порома впервые в карьере завоевал медаль на крупном турнире

22-летний Вильям Порома впервые в карьере завоевал медаль на крупном турнире
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22-летний шведский лыжник Вильям Порома впервые в карьере завоевал личную медаль на крупном турнире (чемпионаты мира и Олимпийские игры).

Это произошло в марафоне в классическом стиле на чемпионате мира – 2023, который проходит в Планице (Словения). Вильям завоевал бронзу. Золото и серебро достались норвежцам — Полу Голбергу и Йоханнесу Клебо соответственно.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Марафон, 50 км. Классический стиль. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) — 2:01.30,2.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 1,0 секунды.
3. Вильям Порома (Швеция) +1,2.
4. Калле Хальфварссон (Швеция) +1,6.
5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +6,2.
6. Ийво Нисканен (Финляндия) +9,4.
7. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +11,6.
8. Йенс Бурман (Швеция) +42,7.

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